Sei Nazioni femminile 2024 | la programmazione delle partite su Sky Sport e in streaming su NOW

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di venerdì 29 marzo 2024) Da domenica 24 marzo, al 27 aprile, appuntamento su Skye insu NOW con l’edizionedel Guinness Women’s Six Nations di rugby, il più importante torneo europeodella palla ovale per, giunto alla 29ma edizione. Come per quello maschile, anche nel Seiin campo ci sarà … L'articolo proviene dain TV.