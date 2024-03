“Se potessi dirti addio” | la storia d’amore e mistero tra Anna Safroncik e Gabriel Garko

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 29 marzo 2024) Seaddio riportain prima serata. «Non avevo deciso per quanto tempo, ma comunque avevo bisogno di allontanarmi almeno per un po’ dalle scene per ritrovare per trovare la mia serenità»: sono passati sette anni da quandoera protagonista in prima serata su Canale 5 nella serie L’onore e il rispetto. Da stasera l’attore veste i panni di Marcello De Angelis in Seaddio, la nuova serie Mediaset diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Per tre settimane, il venerdì in prima serata,sarà impegnato al fianco di, a partire da oggi 29 marzo. Entrambi con ...