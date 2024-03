Se Potessi Dirti Addio | anticipazioni seconda puntata di venerdì 5 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 29 marzo 2024) Gabriel Garko in SeQuattro serate all’insegna del melò su Canale5 con Se. La fiction, che segna il ritorno di Gabriel Garko sul piccolo schermo, è in onda ogniin prima serata. Seè visibile in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.SediElena scopre tutta la verità sul Paziente 13 S1 E2 – Elena ha ormai scoperto l’identità del paziente 13, ma è prematuro rivelargliela. Grazie ai colloqui con le ...