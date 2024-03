Scorte di gas vuote a metà | rischio aumento dei prezzi in Italia e in Europa

(Di venerdì 29 marzo 2024) Leeuropee di gas naturale stanno scendendo sotto il 50% della disponibilità di stoccaggio. Si tratta di una cifra piuttosto bassa per varie ragioni e che potrebbe avere effetti sia sul prezzo della materia prima nei prossimi mesi che sulle bollette del riscaldamento in futuro. Da quando l’ha reciso i propri rapporti con la Russia a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito di Mosca, ledi gas sono state fondamentali per gestire il mercato energetico europeo. Se non dovessero riempirsi entro l’inverno, le problematiche potrebbero essere diverse. I livelli delledi gas ine inL’agenzia di stampa Ansa riporta i dati della situazione degli stoccaggi di gas inaggiornati dalla piattaforma Gie, che riunisce ...

Si mantengono al di sopra del 60% le scorte di gas in Europa (61,3% a 699,55 TWh), in linea con il dato dell'anno scorso, lasciando presupporre una conclusione della stagione invernale con i depositi ... (quotidiano)

Si mantengono al di sopra del 60% le scorte di gas in Europa (61,3% a 699,55 TWh), in linea con il dato dell'anno scorso, lasciando presupporre una conclusione della stagione invernale con i depositi ... (quotidiano)

Le Scorte di gas poco sotto il 59% nell'Ue. L'Italia al 57,9% - Tra i singoli Paesi prima per Scorte si conferma la Germania, con 166,25 TWh, pari al 65,26% della capacità interna di stoccaggio e al 18,7% di un consumo annuo di 888,83 TWh.ansa

Le Scorte di gas poco sotto il 59% nell'Ue, Italia al 57,9% - Si mantengono poco sotto la soglia del 59% le Scorte di gas nell'Unione Europea (58,81% a 671,1 Twh), che sono pari al 17,84% del consumo medio annuo di 3.760,87 TWh. (ANSA) ...ansa

A Pasqua arriva la cometa “cornuta”: ecco come e dove poterla osservare - La notte di Pasqua si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di astronomia e per chiunque alzi lo sguardo al cielo in cerca di meraviglie celesti. Dopo un'attesa di 70 anni, ...quotidiano