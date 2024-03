Scommesse illegali | Tonali si autodenuncia alla federcalcio inglese

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 29 marzo 2024) (Adnkronos) – SandrosiFootball Association, la, per lesul calcio. “Si precisa, in relazione alle notizie apparse sulla stampae italiana, che l’indagine in corso è un atto dovuto dopo che ad ottobre 2023 il giocatore del Newcastle Sandroha deciso di auto denunciarsiFa” la, “così come precedentemente fatto con la Figc, per chiarire la propria posizione in merito alleda lui effettuate in epoca antecedente all’avvio del procedimento in Italia”, spiega GrSports, l’agenzia di procuratori di Sandro, in una nota all’Adnkronos, in ...