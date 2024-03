Sci alpino | Paris campione italiano in discesa libera davanti a Molteni e Bosca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dominiksi è laureatodiper la terza volta. Dopo i successi del 2021 e 2022, il quasi 35enne della Val d’Ultimo ha completato il tris al termine della prova tricolore sulla pista Schöneben di Sarentino, in provincia di Bolzano. Sul tracciato accorciato a causa delle condizioni meteo e della scarsa visibilità, il fuoriclasse azzurro ha fatto segnare il crono di 56.43, mettendo in fila di 23 centesimi Nicolò(al primo podio) e di 44 Guglielmo(al secondo bronzo consecutivo dopo l’edizione 2023). Sale invece a sei il bottino complessivo dei titoli italiani di, considerando anche i tre successi in Super-G del 2009, 2013 e 2017. Quarto posto a 52 centesimi per Mattia Casse,a Emanuele Buzzi, che ...