Sci alpino | Paris campione italiano di discesa per la terza volta

Dominik Paris si è laureato campione italiano di discesa per la terza volta. Dopo i successi del 2021 e 2022, il quasi 35enne della Val d’Ultimo ha completato il tris al termine della prova ... (sportface)

La seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di sci alpino, in corso in Val Sarentino, in provincia di Bolzano, vede l’assegnazione del titolo nazionale nel superG femminile, che va a ... (oasport)