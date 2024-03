Schiavone collaboratore di giustizia | Marisa Diana | anche i boss hanno una coscienza

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 29 marzo 2024) Casal di Principe. “Il pentimento di Francescoè sicuramente un po’ tardivo ma è comunque importante, perché vuol dire chequeste personeuna”. Così, sorella di don Peppe, il sacerdote ucciso dal clan dei Casalesi il 19 marzo del 1994, di cui quest’anno è ricorso il trentennale con numerosi eventi e manifestazioni organizzate fino alla scorsa settimana, commenta la decisione del capoclan dei Casalesi, noto come Sandokan, di collaborare con la. “loro, come noi,figli, fratelli e nipoti che vivono nelle nostre terre, e che pagano per i loro errori e per i danni fatti alle persone e al territorio”.