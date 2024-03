Schianto tra auto sull’A9 Soccorsi cinque feriti tra loro un bimbo di 8 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) C’è anche un bambino di ottotra idello scontro tra treavvenuto ieri pomeriggio tra Origgio e Saronno lungo l’strada A9. Chiamato daglimobilisti che hanno assistito allo scontro il personale dell’medica di Garbagnate, l’ambulanza di Rho Soccorso e della Croce Azzurra di Caronno Pertusella si è occupato di prestare le prime cure ad una 35enne, una 42enne, una 56enne e un 68enne. Tra ianche undi otto. Isono stati portati chi in codice giallo chi in codice verde agli ospedali di Rho e di Garbagnate. A cooperare con i soccorritori per gestire l’emergenza anche i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre idalle ...