Schiacciato da una parete alla Comac | i colleghi in aula | “C’erano procedure e orari da rispettare”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Bonate Sotto. Che per la gestione del cantiere per l’rgamento di due pareti nel capannone4 ci fossero delleferree lo hanno dichiarato tutti i testimoni. Non si poteva accedere per nessun motivo, se non durante la pausa pranzo e dopo le 17, quando gli operai della ditta Cisana Srl, incaricati del lavoro, non erano all’opera. Eanche dei cartelli che lo comunicavano, uno dei quali era stato attaccato sulla porta d’accesso dello stesso capannone. L’unico ad avere le chiavi era Olivio Torri, 61 anni, che per ladi Bonate Sotto, ditta per la quale lavorava, coordinava lo spostamento di manufatti e semilavorati. Il 15 maggio 2019 è morto sul lavoro,da una pesantedi cemento. A processo per omicidio colposo sono finiti ...