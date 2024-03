Santanché | Calenda | si deve dimettere | l’ etica pubblica conta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 29 mar. (askanews) – Sulla mionistra del Turismo Daniela santanchè “voteremo la sfiducia, questa situazione si è protratta troppo”. Lo ha detto il leader di azione, Carlo, ospite di SkyTg24. “E non – ha precisato – perché verrà rinviata a giudizio, è una questione politica: non può fare il ministro avendo evidenza di comportamenti che non sono adeguati. Bisogna essere garantisti ma non vuol dire che l’non, se no facciamo una grande confusione che porta al ‘liberi tutti’. Per me – ha concluso il leader di azione – non è assolutamente rilevante se la rinviano a giudizio o meno”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.