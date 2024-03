Sandro Iacometti | Tagli e fuga all' estero | Landini scopre il vero John Elkann

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Quando, nel 2021, gli Agnelli -El kann decisero di offrire la Fiat in pasto ai francesi dando vita a Stellantis, Maurizioparlò, senza pensarci più di tanto, di «opportunità». Un giudizio dato a caldo, forse avventato. Quello a freddo, però, ha tardato assai ad arrivare. E non è proprio un caso. Il sindacalista barricadero e antigovernativo aveva bisogno di palcoscenici da cui lanciare le sue perenni invettive antigovernative e i quotidiani del gruppo Gedi (sempre degli), trasudanti ostilità (per non dire altro) nei confronti dell'esecutivo era quanto di meglio si potesesse avere. Così, intervista dopo intervista (con frequenze sempre più impressionanti), di Stellantis il segretario della Cgil non si è più occupato. La produzione in Italia è scesa dal milione di auto del 2017 alle 750mila del 2023? Pazienza, ci sarà tempo per recuperare. ...