Sandokan si è pentito | il boss dei Casalesi Francesco Schiavone diventa collaboratore di giustizia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Napoli, 29 marzo 2024 –, ildei, si è. Era uno degli ultimi irriducibili della camorra casalese, custode di importanti segreti, ma dopo 26 anni di prigione, la maggior parte trascorsi in regime del carcere duro,, noto come, capo indiscusso del clan dei, ha deciso di collaborare con la. Lo riporta l'edizione cartacea del quotidiano Cronache di Caserta. Programma di protezione per i familiari In questi giorni le forze dell'ordine, a quanto si apprende, si sono recate a Casal di Principe per proporre ai parenti del capoclan, tra cui il figlio Ivahnoe, di entrare nel programma di protezione, a conferma della volontà didi collaborare ...