“Sandokan” si arrende | il capo del clan dei Casalesi si è pentito e invita gli altri familiari a farlo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pubblicato il 29 Marzo, 2024 Da. La notizia è clamorosa. Perché il criminale che ha deciso di collaborare con la giustizia è il fondatore delpiù temuto della camorra, quello dei. Lui, Francesco “” Schiavone dopo 26 anni si è arreso. Il carcere duro, la certezza di non uscire più dal penitenziario dove è stato rinchiuso e la malattia che lo affligge probabilmente alla lunga lo hanno convinto a collaborare coi magistrati.è stato catturato nel 1998 e condannato all’ergastolo nel maxiprocesso Spartacus per diversi delitti. Prima di lui, il figlio Nicola, nel 2018, scelse la via del pentimento, ma nulla faceva presagire che pure il padre avrebbe preso la stessa decisione, visto che la sua figura è stata ...