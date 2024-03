Sandokan Schiavone si è pentito | collaborerà con la giustizia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 29 marzo 2024)si è. Dopo 26 anni di carcere molti dei quali al 4 bis, Francesco, il capo del clan dei Casalesi, avrebbe finalmente deciso di collaborare con la. Ai suoi parenti, spiega Cronache di Caserta, verrà proposto il programma di protezione. La collaborazione dicon larappresenterebbe a tutti gli effetti la fine di un'era, e l'inizio di una stagione in cui si potrebbe finalmente iniziare a far luce su decenni di sangue e casi irrisolti, a partire da quelli di Mario ardellino, il capo mafia ucciso in Brasile in circostanze mai chiarite. La notizia, ricorda Cronache di Caserta, arriva tra l'altro nel trentennale dell'uccisione don Peppe Diana, a Casal di Principe, teatro anche dell'ascesa di, per mano proprio dei ...