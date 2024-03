Sandokan pentito | Legambiente | Schiavone riveli i segreti su patto politica – clan

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 29 marzo 2024) Casal di Principe. “La collaborazione di Francescoè una buona notizia ma è ancora più importante chei tanti, i protagonisti e le cause di tanto dolore, violenza e morte che hanno condannato la popolazione della ‘Terra dei Fuochi’ in provincia di Napoli e Caserta a vivere in una territorio martoriato da rifiuti illegali e da cemento criminale”. Così Stefano Ciafani e Mariateresa Imparato, rispettivamente presidente nazionale e regionale campano di, commentano la collaborazione del boss dei Casalesi Francesco. “Lui è a conoscenza delle verità sultra, imprenditoria e criminalità non solo in Campania, unsu cui sin dai primi anni ’90 le ecomafie hanno ...