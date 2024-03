San Diego Comic-Con | la storia dell' evento diventa un documentario

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 29 marzo 2024) See You at Sanè il titolo di un nuovoin fase di produzione che svelerà le origini e ladel-Con. Le origini del San-Con saranno al centro di un nuovoche verrà realizzato dal produttore David Permut, dal filmmaker Oscar Boyson e dall'autore e regista Mathew Klickstein, autore del libro da cui è tratto. Il progetto si basa infatti su See You at San: An Oral History of-Con, Fandom, and the Triumph of Geek Culture. I dettagli del progetto Ilracconterà come un gruppo di fan teenager, autori di fanzine, illustratori, sballati, hippy, tipi bizzarri, lettori accaniti e appassionati di scienza hanno unito, negli anni '60, le forze con un ...