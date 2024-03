Salvato capriolo caduto in un canale a Rho | liberato alla Villa Valera di Arese

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 29 marzo 2024) Gli agenti della Polizia metropolitana, su richiesta della Polizia locale del Comune di Rho, sono intervenuti per recuperare unmaschio,in unasciutto di via Terrazzano. Ci sono riusciti operando in collaborazione con i vigili del fuoco. Sono poi intervenuti i veterinari dell’Ats, che hanno fornito il sedativo iniettato all’animale con il ...