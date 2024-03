Salvato capriolo caduto in un canale a Rho | liberato alla Villa Arconati di Bollate

(Di venerdì 29 marzo 2024) Gli agenti della Polizia metropolitana, su richiesta della Polizia locale del Comune di Rho, sono intervenuti per recuperare unmaschio,in unasciutto di via Terrazzano. Ci sono riusciti operando in collaborazione con i vigili del fuoco. Sono poi intervenuti i veterinari dell’Ats, che hanno fornito il sedativo iniettato all’animale con il ...

Valmadrera (Lecco), 28 gennaio 2024 – Il capriolo era riverso a terra , allo stremo delle forze e ferito. Quando sono arrivati i vigili del fuoco per soccorrerlo ha provato a rialzarsi per scappare ... (ilgiorno)

