Salita dopo salita Zurloni non è ancora sazio e mette Parigi nel mirino | Ora voglio l’oro ai Giochi»

Ira dei negoziatori di Hamas dopo la nuova operazione israeliana all'ospedale di Gaza City: a Doha intervengono funzionari egiziani per evitare la sospensione dei colloqui. Biden a Netanyahu: ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Funzionari egiziani hanno dovuto premere sui negoziatori di Hamas per convincerli a non sospendere la loro partecipazione ai colloqui a Doha, in Qatar, sulla tregua e sulla liberazione ... (webmagazine24)