Salis | Raimo no limits | “Giusto picchiare i neonazisti”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 29 mar – Continua a tenere banco il caso di Ilaria, la maestra antifascista accusata di aver aggredito (insieme all’organizzazione terroristica tedesca Hammerbande) alcuni militanti di estrema destra con martelli e manganelli a Budapest nel febbraio 2023. La donna, detenuta in Ungheria da oltre un anno, ha visto in questi giorni negata la possibilità di tornare in Italia dal Tribunale di Budapest. La sinistra tutta, con Elly Schlein in prima fila, santifica chi ha spaccato teste innocenti paventando addirittura una sua possibile candidatura alle europee. Chi, come al solito, non ci ha fatto il favore di tenere chiusa la bocca è Christian, il quale ha insistito sulla necessità di. Perlaha fatto bene ai ...

