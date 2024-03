Salernitana | Iervolino | “Resto in sella | ci sarà una rivoluzione”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Se fosse per il bene dell’azienda farei un passo indietro. Sono già arrivate telefonate ai miei manager, ma per ora non se ne parla. Lasta vivendo una stagione pessima ma questo è il momento di restare in“. Il presidente granata Danilo, intervistato dal Corriere della Sera, non ha alcuna intenzione di mollare anche se lo spettro della B si fa sempre più vicino. “Non avevo messo in conto di vivere una stagione come questa, né di ritrovarmi a spiegare ai miei figli il perché delle minacce, le offese e degli attacchi social che ho subito negli ultimi mesi. Ho fatto anche io tanti errori, dovevo fidarmi del mio intuito, non essere condizionabile ed essere più presente. Se ho messo in conto di retrocedere? Certo, anche se l’aritmetica ci tiene ancora in gioco. Mi sto guardando attorno, voglio riflettere bene. E ...