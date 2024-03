Ruba un paio di occhiali e scappa dall’uscita di sicurezza | arrestato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ghisalba. Hato undida Acqua e Sapone ed è fuggito dalla porta di. Ma dopo soli 5 minuti i carabinieri del Radiomobile di Treviglio lo hanno intercettato e lo hanno. Al polso G.S., indiano di 30 anni, aveva una catena di 4 metri. Nel mese di febbraio l’uomo era stato nuovamenteper resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Erato dopo un banale incidente a Ghisalba e anche in quel caso era stato rintracciato dai carabinieri che lo volevano indentificare. Lui si era opposto con forza, aveva aggredito i militari sferrando pugni e brandendo la solita catena, ferendone due. Il giudice aveva disposto per lui l’obbligo di firma quotidiano proprio nella caserma dei carabinieri del paese. Ma la misura non ha sortito gli ...