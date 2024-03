Roma | non accetta il licenziamento e appicca l’incendio nell’autorimessa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 marzo 2024 – Gli investigatori della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 45enne italiano poiché gravemente indiziato del reato di incendio doloso. Nello specifico, i poliziotti, durante il consueto servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Castel di Leva per la segnalazione di un incendio che aveva interessato un’autorimessa. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato uno dei soci dell’autorimessa il quale ha riferito che nell’ultimo periodo aveva avuto diversi diverbi con un ex dipendente che lo minacciava e insultava mediante una nota “app di messaggistica” a seguito diavvenuto lo scorso mese di gennaio. Gli investigatori, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’autorimessa, ...