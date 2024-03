Roma , 18 marzo 2024 – Entra in ospedale vestita da infermiera per rubare oro e gioielli ai pazienti . Una donna Roma na di 41 anni è stata arrestata ieri sera all’ ospedale Santo Spirito, nel centro ... (quotidiano)

"Roma fermi la superstrada Vigevano-Malpensa" - Contraddizioni nel progetto stradale Vigevano-Malpensa segnalate da autorità locali ai ministeri per modifiche essenziali e impatto ambientale.ilgiorno

Roma, la proposta di tram storici in circolazione durante il Giubileo - Tram storici di Roma che circolano per le strade del centro cittadino durante il Giubileo del 2025. È questa l’interessante proposta avanzata da Odissea Quotidiana, Trasporti Storici di Roma e Lazio ( ...radiocolonna

Roma, lo pestano in cinque a Termini per rubargli il cellulare: dipendente di un albergo reagisce e fa arrestare uno dei balordi - Attimi di paura la scorsa notte vicino alla stazione Termini per un 47enne di origini peruviane, picchiato in strada in via Giolitti da cinque persone che volevano sottrargli il cellulare. La vittima.ilmattino