Roku pubblica il trailer della serie fantasy The Spiderwick Chronicles

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024)Channel ha rilasciato ilufficiale di Theispirata alladi libriscrittrice Holly Black e illustrati da Tony DiTerlizzi. Il titolo in 8 episodi era stato scartato da Diseny+ quando le riprese erano già terminate, onde essere poi “salvato”che lo renderà disponibile sulla propria piattaforma di streaming per gli Stati Uniti a partire dal 19 aprile. Non è ancora noto se o quando lauscirà anche in Italia. La storia di Thesegue le vicendefamiglia Grace, composta dai due fratelli gemelli Jared e Simon, la sorella Mallory e la madre Helen, che lascia New York per ...