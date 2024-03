Rokh firma la prossima capsule collection di H&M | già virale

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 29 marzo 2024) In un annuncio che accende l’entusiasmo degli appassionati di moda, H&M svela la sua ultima collaborazione con il brand, noto per il suo approccio sperimentale alla moda quotidiana. Sotto la guida creativa del designer coreano Rok Hwang, il marchio si è guadagnato la tanto ambitadel colosso svedese, che da più di dieci anni a questa parte assicura visibilità e successo a ogni marchio con la quale ha lavorato.H&M: tutti i dettagli sulla collaborazione già. A partire dal 18 aprile 2024, la collezione sarà disponibile in una selezione di negozi H&M e online, promettendo di far approdare nel mondo dell’abbigliamento accessibile una collezione sofisticata e ricercata. Chi è ...