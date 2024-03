Ritrovato il 16enne scomparso a Colico Ecco dov’era

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) e come è stato individuato. Si cerca di capire le motivazioni del gesto È statoalla stazione Centrale di Milano Edoardo Galli, ilda(L) lo scorso 21 marzo. A rintracciarlo, questa mattina, la polizia ferroviaria. Il ragazzo, che era in buone condizioni, è stato riconosciuto da una coppia di viaggiatori che lo hanno segnalato agli agenti. A quanto si apprende, Edoardo Galli stava facendo il biglietto per rientrare a casa. La passeggera che lo ha riconosciuto, ha confrontato l’immagine diffusa in questi giorni sui social e dalla stampa, poi ha chiamato una addetto delle ferrovie che si trovava lì vicino. Leggi anche: Femminicidio nel Bergamasco, donna uccisa a coltellate dal marito Secondo gli inquirenti il giovane stava tornando a casa ma gli ultimi giorni non li ...