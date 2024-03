Ritrovato Edoardo Galli | ora si teme per Michelle Carlucci e Sofia Rivera Alvares

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 29 marzo 2024) È stato, il 16enne di Colico (Lecco) scomparso il 21 marzo 2024. Il giovane è stato localizzato dalla polizia ferroviaria alla stazione Centrale di Milano, dove stava acquistando un biglietto per tornare a casa. A riconoscerlo una coppia di viaggiatori, i quali hanno immediatamente allertato il personale delle Ferrovie, il quale a sua volta ha chiesto l’intervento delle autorità. Il 16enne si trovava in stazione da solo, e non con una seconda persona come si era ipotizzato nelle prime ore. E proprio in stazione Centraleera stato ripreso per l’ultima volta dalle telecamere di sicurezza, dopo essere uscito di casa per recarsi a scuola, al liceo Nervi Ferrari di Morbegno, a Sondrio. “Aveva fatto ricerche col computer su come sopravvivere in alta quota senza acqua o ...