Ritrovato Edoardo Galli | il 16enne scomparso il 21 marzo | individuato in Stazione Centrale a Milano mentre faceva il biglietto per tornare a casa

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lieto fine per la vicenda di, ildi Colico (Lecco)dalo scorso 21. Il ragazzo è statoquesta mattina, attorno alle 7.45, presso ladi. A riconoscerlo è stata una coppia di viaggiatori che, notando la sua somiglianza con le foto diffuse dai media, ha immediatamente avvisato il personale di Fs Security. Gli addetti alla sicurezza hanno quindi contattato la Polizia Ferroviaria, che ha preso in carico il ragazzo., al momento del ritrovamento, era in buone condizioni e stava tranquillamente facendo ilper rientrare a. Non si conoscono ancora i motivi ...