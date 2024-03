Ripartono e-bike e monopattini Servizio a noleggio con 350 mezzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nei giorni in cui a Roma il Governo è al lavoro sull’approvazione delle nuove norme del codice della strada, a Cesena prende il via ildidi biciclette a pedalata assistita eelettrici (con questi ultimi particolarmente nel mirino di nuove stringenti disposizioni tra le quali spiccano per esempio l’obbligo del casco e il divieto di circolare nelle aree pedonali, aspetti probabilmente destinati a pesare in maniera significativa sull’utilizzo). Dalle prossime settimane in ogni caso in città arriverà una flotta composta da 200e 150 emessa a disposizione da ‘Ridemovi’, nuovo operatore con sede a Milano (ampiamente presente su tutto il territorio nazionale e in costante fase di espansione anche a livello europeo) individuato dall’amministrazione comunale per ...