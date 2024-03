RICCI | STRISCIA HA LA CODA DI INVESTITORI RAI BENDIDIO PAGATO DAGLI ITALIANI A PIER SILVIO DICO…

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 29 marzo 2024) AntonioAntoniosi racconta in una lunga intervista. Il bilancio dila Notizia, lo stato di salute di Canale 5, i consigli aBerlusconi per il futuro di Mediaset. Tutto questo su Italia Oggi, di cui vi riportiamo alcuni stralci. Si parte da. Il quotidiano sottolinea che gli ascolti “non sono più così esaltanti (15-16% di share) e il profilo della prima serata di Canale 5, media 2023, è molto forte a Sud (20,7% di share), meno al Nord, col 13% in Lombardia o il 10% in Friuli”. Antonioreplica che “sei giorni su sette siamo la trasmissione più vista delle tre reti. Sperimentiamo. Gli altri, invece, vanno tutti sul sicuro”. Il tg satirico è confermato e blindato visto che “ci sono le code di...