Riappropriamoci della città rallentando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Montagne lombarde (in particolare in provincia di Bergamo, Brescia e Sondrio) prese d’assalto. Lago di Como sold out. Ma non solo. L’appeal turistico del territorio si conferma anche quando si parla di: per le festività pasquali nella sola Milano è previsto un incremento del 3% di arrivi (secondo un’analisi di Confcommercio Lombardia). E se il meteo è un’incognita (di sole, pare, se ne vedrà ben poco) per chi sceglie di trascorrere le vacanze pasquali all’ombraMadonnina non mancano le opportunità. Dalla Pasqua “made in Fai” (che prevede – tempo permettendo – speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici, giochi campestri e “caccia alle uova”) a una full immersion nell’arte con le mostre e i musei che restano aperti nei prossimi giorni, passando per gli appuntamenti “storici” per la. Come la Fiera ...