Replica Sinner-Medvedev semifinale Masters 1000 Miami 2024 | orario e come vederla in tv

(Di venerdì 29 marzo 2024) Jannikcontro Daniil, questa la primadeldi, giocata nella serata di venerdì. Il tennista altoatesino andava a caccia della quinta affermazione consecutiva contro il russo, ma soprattutto voleva avvicinarsi alla conquista del secondo titolo ‘’ della carriera e alla seconda posizione del ranking ATP attualmente occupata dallo spagnolo Carlos Alcaraz.E QUANDO VEDERE LADIMa per chi si fosse perso la partita in diretta eccopoter rimediare e seguire ladell’azzurro a. Il match verrà riproposto numerose volte nel corso della giornata di sabato su Sky ...

Tutte le informazioni per vedere in tv la Replica della semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2024 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, andata in scena nella notte italiana. Una sfida che ... (sportface)

