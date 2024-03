(Di venerdì 29 marzo 2024) La sentenza della Corte Costituzionale depositata oggi Ildi(Rdc) "risulta strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde daconseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere»;

Il Reddito di cittadinanza "risulta strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino ... (quotidiano)

Reddito cittadinanza, per la Consulta "non può aiutare chi si rovina con il gioco" - Il Reddito di cittadinanza (Rdc) "risulta strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, sup ...adnkronos

Reddito cittadinanza non può aiutare chi si rovina al gioco - Il Reddito di cittadinanza "risulta strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino ...quotidiano

Dritto e rovescio, Capezzone e le falle del Reddito: "Sfaccendati. Gli italiani si inc..." - Perché tanti ex percettori del Reddito di cittadinanza non accettano le proposte di lavoro che vengono loro offerte Questo interrogativo ...iltempo