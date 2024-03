Red vs Blue | la serie cult si conclude con un film

Leggi tutta la notizia su mistermovie

La diciannovesima e ultima stagione della serie comica di fantascienza "Red vs. Blue" sarà pubblicata come un unico lungometraggio intitolato "Red vs. Blue: Restoration". Il film, della durata di 87 minuti, sarà disponibile per l'acquisto su VOD il 7 maggio e il noleggio il 21 maggio. Nella stagione finale, il più grande cattivo dell'universo ritorna in una nuova forma terrificante. I vecchi avversari, i Rossi e i Blu di Blood Gulch, dovranno mettere da parte le loro divergenze per salvare la galassia un'ultima volta. Il co-creatore della serie e co-fondatore di Rooster Teeth Burnie Burns è tornato dopo una pausa di quattro anni per scrivere la sceneggiatura del finale con la regia di Matt Hullum.