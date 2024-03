Reboot dei Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il produttore della saga deideiconferma la lavorazione di undella serie, mail Capitano Sparrow a bordo Il produttore didei, Jerry Bruckheimer, ha dichiarato che c’è l’intenzione di riavviare il franchise didei. Tuttavia il produttore ha fatto anche capire di non fare affidamento su un ritorno dinei panni del protagonista, Jack Sparrow. Jerry Bruckheimer ha, inoltre, spiegato che fare unè in un certo senso più facile, dal momento che non c’è la necessità di aspettare la scelta degli interpreti dei personaggi principali. Bruckheimer aveva già anticipato nel 2022 chenon avrebbe più partecipato a ...