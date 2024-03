Rebecca Staffelli e il furto | “mi sono ripresa adesso!”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 29 marzo 2024)ha subito unmentre si trovava ai Parioli a Roma: “Nel 2024 non si può stare tranquilli” Reduce dalla lunghissima esperienza di inviata social del Grande Fratello,è tornata a fare la speaker e a godersi i momenti liberi con il fidanzato Alessandro e gli amici. Ma proprio durante una serata trascorso con una gieffina e il suo fidanzato ha subito il. A raccontarne i particolari è stata lei su Instagram.ha infatti raccontato durante una diretta su Instagram insieme a Federico e Angelica di aver subito ildella sua auto. Mercoledì ai Parioli, a Roma, mentre era in un locale in compagnia di Angelica e Rick le hanno rubato l’autovettura, una Kia elettrica che aveva ...