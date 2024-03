Re Carlo | il messaggio audio senza video allarma i sudditi | “L’ha registrato prima del video di Kate” Il Times | “Presto si eclisserà per un periodo di riposo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Elisabetta II ripeteva sempre che “devi essere visto per essere creduto”, ma con i problemi di salute che hanno colpito suo figlio ed erede, i, in occasione dell’importante cerimonia del Giovedì Santo, Maundy Thursday, si sono dovuti accontentare di sentirlo. Quanto a vederlo, bisognerà aspettare il giorno di Pasqua perchè per ora il Re ha fatto solo diffondere delle foto. In una giornata di grande amarezza per la Corona, che per lavolta nella sua storia ha visto una regina consorte presenziare ad una funzione tanto importante, (visto che anche l’erede al trono William ha dato forfait), i problemi di salute del sovrano diventano motivo di crescente preoccupazione. Dopo 70 anni ininterrotti, fatti anche di grandi burrasche, ma gestiti con la mano salda di Elisabetta II, storici ed esperti di cose reali immaginavano che il “regno di ...