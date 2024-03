Ravenna | scomparse due ragazzine di 12 e 13 anni | ricerche a Napoli

(Di venerdì 29 marzo 2024) Da mercoledì 27 marzo non si hanno più notizie di duedi 12 e 13residenti in provincia di: Michelle Carlucci, di Fusignano, e Sofia Rivera Alvares, di Alfonsine. Lesi stanno concentrando in particolare nella zona di: il cellulare di Michelle, rintracciato tramite gps, ha infatti agganciato una cella del capoluogo campano. Mercoledì mattina le duesono state accompagnate a scuola dai genitori ma non sono mai entrate in classe. Le famiglie si sono accorte della scomparsa tramite l’applicazione con la quale si può verificare la presenza del proprio figlio a scuola. Il giorno seguente un famigliare di Michelle ha fatto sapere che proprio mercoledì mattina la 12enne avrebbe scritto a un’amica diconosciuta online, ...

