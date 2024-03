Rave di Pasqua alla Stamoto | la polizia blinda l’ex caserma | l’effetto sorpresa svanisce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Bologna, 29 marzo 2024 – Sui social si era parlato di quattromila, forse cinquemila persone, in arrivo anche dall’estero. Questa sera, però, erano più o meno cinquanta. Sembrerebbe un flop ilparty diche tanto aveva fatto preoccupare i bolognesi nei giorni scorsi. Un flop influenzato, soprattutto, dai controlli a tappeto messi in campo per tutta la giornata di oggi d. In serata l’ultimo blitz, aldi viale Felsina, dove all’interno si è rifugiata una cinquantina di persone per occupare l’immobile e ospitare la festa. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra mobile, che hanno monitorato e tenuto sotto i riflettori il complesso per evitare, soprattutto, che da 50 si passasse a 100. E a un migliaio. "Raggiungeteci ...