Rapina in Montenapoleone e testata alla poliziotta | presi altri due giovanissimi

(Di venerdì 29 marzo 2024) Milano – Gli investigatori della Squadra mobile hanno bloccato i due complici del 17enne marocchino arrestato in flagranza una settimana fa per ladi un Audemars Piguet da 20mila euro in via dei Giardini, zona, e per le lesioni a unacolpita al volto con unae finita in ospedale con il setto nasale rotto. I due sono stati fermati nel pomeriggio di giovedì 28 marzo in due momenti diversi, a distanza di cinquanta minuti di distanza l'uno dall'altro. In viale Monza Il primo, che ha dichiarato di essere un marocchino nato nel 2008 ma che in realtà avrebbe 19 anni secondo gli esami svolti al Labanof della Statale, è stato intercettato dai Falchi della Mobile, coordinati dal dirigente reggente Domenico Balsamo e dal funzionario Michele Scarola, alle 17.50 in viale Monza: dagli ...