Rapina con coltello in un negozio di ortofrutta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Camaiore (Lucca), 29 marzo 2024 –in undia Camiore, in provincia di Lucca. E’ accaduto ieri pomeriggio, 28 marzo. Un uomo ha fatto irruzione nella bottega brandendo unda cucina portando via 1300 euro, l'incasso della giornata che era custodito in una cassaforte. Un cittadino straniero è stato così arrestato dai carabinieri per il reato diaggravata. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le necessarie informazioni per rintracciare l'autore della, grazie anche alle testimonianze di un cliente e di un dipendente e alle immagini delle telecamere installate all'interno del. Iltore è stato individuato poco dopo mentre cercava di far perdere le proprie tracce, ...

