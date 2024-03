Randazzo | guidava in maniera folle e aveva in auto due coltelli | nei guai 26enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pubblicato il 29 Marzo, 2024 Proseguono nel corso di queste festività pasquali i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale etneo, in città e provincia, nell’ambito dell’operazione “Pasqua e Pasquetta sereni”, con l’obiettivo di garantire sicurezza a cittadini e turisti. Un focus particolare è stato dedicato, dai militari della Compagnia di, all’organizzazione di mirati e capillari controlli alla circolazione stradale mediante l’impiego di pattuglie nei pressi dei principali snodi viari, per garantire l’incolumità di tutti gli utenti della strada,mobilisti e pedoni, contrastando le condotte di guida indisciplinate e, quindi, pericolose. In tal senso, i militari della Stazione di Linguaglossa, dislocati lungo la via Borgo di Piedimonte Etneo, hanno sorpreso un 26 enne del luogo che, a bordo della sua Alfa Romeo 147, ...