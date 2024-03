Ragazzo scomparso | svolta nelle indagini | Edoardo è stato ritrovato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 29 marzo 2024) Importantein merito alche risultavaultime ore la notizia che tutti aspettavano:Un bel sospiro di sollievo per la sua famiglia, parenti ed amici che in questi giorni avevano passato le pene dell’inferno senza poter avere alcune informazioni sue.ultime ore ladella vicenda:Galli è. Si conclude così, con un bel lieto fine, la vicenda che lo ha visto protagonista. Ricordiamo che il, lo scorso 21 marzo, aveva fatto perdere completamente le sue tracce in quel di Colico (provincia di Lecco)....