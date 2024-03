(Di venerdì 29 marzo 2024) Oltre che per il parlamento europeo, quest’anno i romeni voteranno per le legislative, le presidenziali e le amministrative. I partiti tradizionali tengono, ma guadagnano terreno due formazioni di estrema destra. Leggi

Rabbia, identità e paura dominano le elezioni europee in Romania: In assenza di un grande tema che possa catalizzare l'attenzione dei romeni, la campagna elettorale è plasmata dalla rabbia e dalla paura, ma anche da un pizzico di speranza. Per comprendere meglio la ...

CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (29 Marzo 2024) #NewMusicFriday: ... producer/musicisti, A&R e grafici da tutta Italia esplode con tutta la sua energia, rabbia e ... bnkr44 - Voto 6,00 - Il collettivo è ancora alla ricerca di una identità stilistica ben precisa. Il pezzo ...