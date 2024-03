Quirinale | istruzione | energia sicurezza | Mattarella da martedì in Costa d?Avorio e Ghana

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 29 mar. (Adnkronos) –. Ruoterà intorno a questi tre pilastri la visita ind?Avorio edel Presidente della Repubblica, Sergio, in programma da2 a sabato 6 aprile prossimi. Un ritorno nel Continente africano, stavolta nella parte occidentale, che per il Capo dello Stato rappresenterà l?occasione per ribadire che Europa ed Africa sono chiamate a costruire un futuro comune, nell?ambito del quale si inseriscono le iniziative dell?Italia, a partire dal Piano Mattei. Una collaborazione che in questa fase storica si focalizza in particolare sui temi della, che troveranno ampio spazio durante il soggiorno ad Abidjan e ad Accra, capitali di due Paesi con economie dinamiche, che ...

