Quello che si è schierato contro Zan in lista con Zan E pure con la Salis? Le comiche-Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Eccoci ad Occhio al caffè, la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. "Siamo giunti al venerdì Santo e i giornali di oggi sono dominati da una figura centrale, quella di Ilaria", premette. Il tribunale ungherese non le ha concesso i domiciliari. E ancora, "e questa è una scena orribile e indifendibile, una cittadina è stata portata in catene e al guinzaglio in aula: nessun aspetto giustifica un trattamento di questo tipo", rimarca Capezzone. "Ci sono poi gli aspetti politici - riprende -: ha giovato la missione dei sette parlamentari di sinistra in gita, Boldrini, Scalfarotto e Fratoianni? No, non ha giovato. E non ha giovato l'aggiunta di Zerocalcare che ha fatto la sua chiassata. Hanno giovato le voci sulla candidatura dellacol Pd? No, perché alimentano un'ulteriore ...