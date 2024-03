Quello che si è schierato con Zan in lista con Zan E pure con la Salis? Le comiche-Pd

(Di venerdì 29 marzo 2024) Eccoci ad Occhio al caffè, la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. "Siamo giunti al venerdì Santo e i giornali di oggi sono dominati da una figura centrale, quella di Ilaria", premette. Il tribunale ungherese non le ha concesso i domiciliari. E ancora, "e questa è una scena orribile e indifendibile, una cittadina è stata portata in catene e al guinzaglio in aula: nessun aspetto giustifica un trattamento di questo tipo", rimarca Capezzone. "Ci sono poi gli aspetti politici - riprende -: ha giovato la missione dei sette parlamentari di sinistra in gita, Boldrini, Scalfarotto e Fratoianni? No, non ha giovato. E non ha giovato l'aggiunta di Zerocalcare che ha fatto la sua chiassata. Hanno giovato le voci sulla candidatura dellacol Pd? No, perché alimentano un'ulteriore ...

La versione di Acerbi è affidata al Corriere della Sera con un’intervista. Comincia con una frase in pieno stile Prima Repubblica: «Sono triste e dispiaciuto: è una vicenda in cui abbiamo perso ... (ilnapolista)

Ora legale 2024 , oramai manca davvero poco : tutto quello che serve sapere in merito, se si dorme un’ora in più oppure una in meno Ancora pochissime ore e poi sarà il turno dell’ora legale . Il ... (cityrumors)

Acquisti di beni durevoli a Verona, speso quasi un miliardo e mezzo di euro nel 2023 - Risultano invece in calo i consumi nel mercato telefonia (-4,3%) e, come già accaduto nel 2022, in Quello dell’information technology ... e il capoluogo Venezia, che con i suoi 2.994 euro di spesa per ...veronasera

Acerbi: «Ho avuto più paura in questi giorni che dopo il tumore. Jesus ha frainteso e mi hanno umiliato» - Per tanti sono razzista anche adesso: sinceramente non ci sto, le gogne mediatiche non vanno bene e soprattutto non servono per risolvere un problema come Quello del razzismo che sicuramente esiste. E ...leggo

L’effetto Sinner sugli Appennini, riapre il centro federale di Serramazzoni - Che era famosissima, all’epoca ... Uno a Lizzano, sull’appennino bolognese, quattro sull’appennino modenese. Quello appunto di Pieve, poi altri tre fra Palagano, Sestola e Serramazzoni. Pian pianino ...bologna.repubblica