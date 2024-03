Quattro anni fa i primi passi Ora il lancio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Una nuova mela per la Valtellina. È quella nata grazie allo studio della fondazione Fojanini, con il supporto di Regione Lombardia e la collaborazione con l’università di Bologna e che verrà probabilmente lanciata in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. "Da tempo si parlava di una mela per il nostro territorio – dice Il presidente della Fondazione Fojanini, Fernando Baruffi (nella foto) –. Nel 2020 si è partiti concretamente con questo progetto per promuoverlo, condividerlo e sensibilizzare le aziende del territorio. A tal proposito martedì scorso si è tenuto, presso la nostra Fondazione, un incontro con gli attori del progetto: Regione Lombardia, che ha finanziato il progetto con 600mila euro, con gli assessori regionali Massimo Sertori e Alessandro Beduschi, col direttore di Ersaf Mauro Fasano, e gli imprenditori agricoli del territorio. Il progetto nasce ...